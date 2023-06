Die Zeit drängt: Das Mini-Tauchboot der Firma »Oceangate Expeditions« wird seit Sonntag vermisst, der Sauerstoff soll im Notfall nur für 96 Stunden reichen. An Bord befinden sich fünf Menschen, die das Wrack der »Titanic« im Nordatlantik sehen wollten. Die kanadische und die US-Küstenwache suchen mit Schiffen und Flugzeugen nach dem Unterwassergefährt. Unklar ist, ob es sich unter Wasser befindet, oder ob es aufgetaucht ist und nicht in der Lage ist, zu kommunizieren.

Christoph Seidler, Wissenschafts-Ressort:

»Es ist ein riesiges Seegebiet. Es ist vier Kilometer tiefes Wasser. Und man darf nicht vergessen: Seit Sonntag gibt es keine Hinweise darauf, wo dieses ja doch ziemlich kleine Tauchboot letzten Endes ist. Man sagt ja immer irgendwie Nadel im Heuhaufen. Und so weiter. Und ich glaube, dass es dagegen noch eine sehr, sehr leichte Aufgabe, eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Wenn man sich überlegt, wie groß der Nordatlantik ist und wie menschenleer.«

Das Tauchboot »Titan« startete Sonntagmorgen gegen 6 Uhr Ortszeit von Neufundland aus in Richtung Titanic-Wrack, das in 3800 Meter Tiefe auf dem Grund des Atlantiks liegt. Das Tauchboot selbst ist nur knapp sieben Meter lang.

Bei der Suche nach der »Titan« kommen unterschiedliche Hilfsmittel zum Einsatz. So wirft die Küstenwache beispielsweise spezielle Bojen über dem Ozean ab. Die Bojen sind mit Unterwassermikrofonen ausgestattet. So können U-Boote und andere Schallquellen unter Wasser aufgespürt werden.

Christoph Seidler, Wissenschafts-Ressort:

»Es kann sich sozusagen irgendwo in diesen Wrackmaterialien der »Titanic« verfangen haben, kann irgendwo hängengeblieben sein. Das sind ja vergleichsweise kleine Motoren, mit denen dieses Tauchboot angetrieben wird. Es ist natürlich denkbar, dass sozusagen am Material irgendetwas passiert ist, dass dieses Ding man will sich das nicht vorstellen, aber dass es unter dem riesigen Druck kollabiert ist, das ist möglich. Es ist genauso möglich, dass es irgendwie auftauchen konnte und wir nicht wissen, wo es ist.«

An Bord der »Titan« befindet sich unter anderem der britische Milliardär Hamish Harding. Die Expedition zu den Überresten der Titanic kostet 250.000 US-Dollar pro Person. Weltweit gibt es nur eine Handvoll Mini-Tauchboote , die in solchen Meerestiefen operieren können.

Christoph Seidler, Wissenschafts-Ressort:

»2011 hatte ich tatsächlich das große Glück, in so einem Tauchboot unterwegs zu sein, in der russischen Mir Zwei. Und ich muss sagen, ich fand es damals sehr, sehr, sehr eindrücklich, das Erlebnis. War aber tatsächlich wirklich froh, am Ende aus diesem Ding wieder raus zu sein, weil es natürlich – das fühlt sich schon krass an, man ist da in einer Umgebung, in die man nicht gehört. Wir Menschen sind eigentlich nicht dafür gemacht, in der Tiefsee zu sein. Diese Technik sorgt dafür, dass wir es trotzdem sein können.«

Was die »Titan« von anderen Tauchbooten unterscheidet, ist, dass die Zelle, in der die Passagiere sitzen, ähnlich wie im Flugzeugbau aus Kohlefaserverbundwerkstoffen gefertigt wird, statt aus Metall.

Christoph Seidler, Wissenschafts-Ressort:

»Man muss natürlich wissen, und das wissen auch die Leute, die dieses Tauchboot gebaut haben, dass sich Kohlefaser unter Druck anders ausdehnt als Titan. An den Stellen, wo Kohlefaser auf Titan trifft, muss ich ganz besonders vorsichtig in der Konstruktion sein. Aber dass es eine große technische Herausforderung war und ist, solche Dinger im Allgemeinen zu bauen, und dieses Ding mit der Kombination aus Kohlefasermaterial und Titan im Speziellen, das ist einfach an der Grenze dessen, was möglich ist. Und die Leute, die sich in dieses Boot reingesetzt haben, wussten das auch.«

Die »Titan« soll ihre Passagiere 96 Stunden lang mit Sauerstoff versorgen können. Allerdings ist dies nur ein theoretischer Wert.

Christoph Seidler, Wissenschafts-Ressort:

Wer schon mal im Urlaub Tauchen war, weiß, dass das ganz stark davon abhängt, wie man so trainiert ist, wie man auch aufgeregt ist, wie schnell man so eine Flasche beim Flaschentauchen leer atmet. Profis können mit einer Flasche viel länger unterwegs sein als aufgeregte Amateure, die sie extrem schnell leer atmen. Ich glaube, man sollte sich nicht zu sehr an diesen Zeitraum klammern, wo vermeintlich der Sauerstoff reicht, oder nicht reicht. Das ist nicht entscheidend. Ich glaube, entscheidend ist, dass man erstmal eine Spur finden müsste von dem Tauchboot und das entscheidet darüber, ob wir da noch von einer Rettungs- oder schon einer Bergungsaktion sprechen müssen.