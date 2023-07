Mit einem E-Motorrad zu fahren, das sei wie »das erste Eis, das erste Mal am Meer sein, der erste Kuss«, sagt Maximilian Funk. Man fühle sich wie 20 Jahre in die Zukunft versetzt. Das sagt ein Mann, der acht Motorräder und sechs Autos besitzt, alle betrieben über einen Verbrenner-Motor. Obwohl er an seinen Maschinen hängt, nennt er den Verbrenner-Fahrzeuge »Dinosaurier« und sieht die Zukunft der Motorräder im E-Antrieb. Deshalb hat Maximilian Funk ein Festival für E-Motorräder gegründet, das »Reload Land« in Berlin.