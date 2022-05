Runter vom Gas und zwar so schnell wie möglich: Ob aus Klimaschutzgründen oder wegen des Kriegs in der Ukraine – Gründe, von dem fossilen Brennstoff wegkommen zu wollen , gibt es mehrere. Gleichzeitig müssen in den nächsten Jahren zahlreiche neue Gaskraftwerke gebaut werden – als Sicherheitsnetz für die erneuerbaren Energien. Sie sollen einspringen, wenn Windräder und Solaranlagen schwächeln.

Derzeit sind in Deutschland Gaskraftwerke mit einer Leistung von gut 30 Gigawatt am Netz. Bis 2030 müssen insgesamt 13 Gigawatt dazu kommen, wie der Thinktank Agora Energiewende ausgerechnet hat. Andere Institute sehen gar einen noch weit höheren Bedarf.

Allerdings weist Wasserstoff ganz andere Brenneigenschaften als Erdgas auf. Die heute am Markt verfügbaren Kraftwerksturbinen sind damit überfordert. Zudem ist längst nicht klar, wo der grüne Brennstoff einmal herkommen soll. Das könnte den Zubau von Gaskraftwerken ausbremsen, fürchten Versorger – und so die Energiewende verlangsamen.

Auch die Bundesregierung will den Versorgern Vorgaben machen. So hat das Kabinett einen Gesetzentwurf verabschiedet, nach dem neue Gaskraftwerke, die neben Strom auch Wärme erzeugen, künftig nur noch dann eine Förderung erhalten, wenn sie ab 2028 auf Wasserstoff umrüstbar sind.

Um einen Anreiz für Investitionen in neue Anlagen zu setzen, hat die EU Gaskraftwerke kürzlich in ihrer Taxonomie als klimafreundlich eingestuft . Das soll es Versorgern einfacher machen, den Bau zu finanzieren. Damit jedoch keine fossilen Ruinen entstehen, schreibt die Taxonomie vor, dass in den Anlagen ab 2036 nur noch CO 2 -neutrale Gase wie grüner Wasserstoff eingesetzt werden dürfen.

»Klimabericht«-Podcast: Was ist dran am Wasserstoff-Hype?

»Klimabericht«-Podcast: Was ist dran am Wasserstoff-Hype? Von Sebastian Spallek und Kurt Stukenberg

Damit besteht die Gefahr, dass bis 2030 nicht so viele Gaskraftwerke zur Verfügung stehen werden wie für eine sichere Versorgung nötig sind. In diesem Fall müssten wohl einzelne Kohlekraftwerke länger am Netz bleiben – ein Rückschlag für Energiewende und Klimaschutz, da sie weit mehr CO 2 emittieren als Gaskraftwerke.

Höhere Verbrennungstemperaturen

Aber warum können die auf Erdgas ausgelegten Turbinen nicht mit Wasserstoff betrieben werden? Das liegt daran, dass das Brennverhalten der beiden Gase stark voneinander abweicht, erläutert Christian Fleing vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). »Die Dichte, Verbrennungstemperatur und die Flammengeschwindigkeit von Erdgas und Wasserstoff unterscheiden sich enorm«, erklärt der Experte.

So könnte es beim Einsatz von Wasserstoff in einer Erdgas-Turbine passieren, dass Flammen aus der Brennkammer in den Brenner selbst zurückschlagen. »Das führt dann schnell zu Materialversagen«, sagt Fleing. Daher arbeiten Forscher aus Wissenschaft und Industrie, auch vom DLR, daran, auf Wasserstoff ausgelegte Brennertechnologien und -geometrien zu entwickeln.

Technisch nicht ganz so herausfordernd ist dagegen, Gaskraftwerke so umzurüsten, dass sie mit einer geringen Beimischung von Wasserstoff zum eingesetzten Erdgas zurechtkommen. Wie sich dieses Konzept in der Praxis bewährt, soll etwa ein gemeinsamer Pilotversuch von drei Versorgern und Siemens Energy in einem Wiener Kraftwerk zeigen.