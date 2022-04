Das Schienennetz der Eisenbahn wird immer wichtiger in einer Welt, in der die Emissionen im Verkehrssektor sinken müssen. Aber es ist auch immer größeren Risiken ausgesetzt.

Ungewohnt hohe Temperaturen im Rahmen von Hitzewellen können dazu führen, dass sich Gleise verformen. Die drastischste mögliche Folge sind Zugentgleisungen. Um das zu verhindern, werden auf vielen Strecken bei steigenden Temperaturen Geschwindigkeitsbegrenzungen verhängt. Schwere Unfälle werden dadurch unwahrscheinlicher, doch die Kosten sind hoch: 2019 errechneten Wissenschaftler aus den USA in einer Untersuchung , dass die Verspätungen, die durch die temperaturbedingt verringerte Fahrtgeschwindigkeit der Züge entstehen, bis zum Jahr 2100 allein in den USA Kosten in Höhe von bis zu 60 Milliarden US-Dollar verursachen könnten.

So hoch ist der Anteil des Klimawandels an der Flutkatastrophe

Auch der steigende Meeresspiegel kann zum Risiko werden. In einer Studie aus dem August vergangenen Jahres hatten Forscher errechnet, welches Auswirkung der Klimawandel für das Nahverkehrssystem in Boston in den USA haben könnte: Im Lauf eines Jahrzehnts könnte die Kapazität des Verkehrsnetzes um 40 Prozent sinken, wegen zunehmender Überschwemmungen. Ein zweites Beispiel: Im Norden Barcelonas verläuft die berühmte Maresme-Bahnstrecke, die älteste Bahnverbindung Spaniens. Wie lange auf dieser Strecke an der Küste noch Züge verkehren können, sei ungewiss, hatte die britische Zeitung »The Guardian« kürzlich berichtet. Schuld daran ist nicht allein die Klimakrise – auch die zunehmende Verstädterung habe dazu beigetragen, dass die Küsten bröckeln. Aber die sich häufenden Extremwettereignisse sind ein zusätzliches Risiko.

Was muss man sich unter solchen »naturbasierten Lösungen« also vorstellen?

Um die Belastung von Hitze auf Eisenbahnstrecken zu lindern, werden in der Studie deshalb »grüne Korridore« vorgeschlagen, die die Gleise teilsweise beschatten und kühlen sollen. Eine solche Bepflanzung wäre zwar sehr wartungsintensiv, denn Zweige und Äste von Sträuchern und Bäumen dürfen die Züge ja nicht behindern. Andererseits könnte eine dichte Vegetation dabei helfen, in Dürreperioden das vollständige Austrocknen des Bodens zu verhindern. Sie könnte das Gelände stabilisieren und vor Erosion schützen. Und sie könnte auch bei extrem niedrigen Temperaturen eine lindernde Wirkung haben.

Beispiele für schon jetzt angewandte oder geplante »naturbasierte Lösungen« im Schienenverkehr nennt die Studie auch: So seien in London bei einem Bahnabschnitt Dämme errichtet worden, auf denen einheimische Wildblumen gepflanzt wurden. Neben dem Beitrag für die Artenvielfalt habe dieser Schritt dazu beigetragen, dass weniger Wasser abfließe und mehr Feuchtigkeit im Boden gespeichert würde. Das britische Transportunternehmen Network Rail wolle bis zu zwei Millionen Bäume im Einzugsgebiet eines Flusses pflanzen, als Form eines »natürlichen Hochwassermanagements«. Auch das australische Unternehmen Transport for New South Wales werde nach eigenen Angaben bei künftigen Projekten stets die »Integration grüner Infrastruktur« mitdenken, etwa um das Steinschlagrisiko durch eine »Wand aus Bäumen« zu senken.

Doch auch das zeigt die Untersuchung: Davon, in großem Maßstab eingesetzt zu werden, sind die »naturbasierten Lösungen« noch weit entfernt. Es seien »eindeutige Wissenslücken identifiziert« worden, heißt es in der Untersuchung. »Wir stehen noch ganz am Anfang«, sagte Blackwood laut »Inside Climate News«.

Wie gut sind die Vorschläge umzusetzen?

Wie schnell sich das ändern wird, ist unklar. Denn neben dem Wartungsaufwand – der bei vielen »grünen« Lösungen erheblich höher sein kann, weil sich der Wuchs einer Pflanze nicht an einem Computer steuern lässt – machten auch verschiedene bürokratische Hürden eine schnelle Wende hin zu natürlich geschützten Gleisen unwahrscheinlich.