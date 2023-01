Fernhalten vor Fenstern

Ihren Ergebnissen zufolge reicht es nicht aus, sich nur in einem stabilen Gebäude zu befinden. Enge Räume können die Fluggeschwindigkeit erhöhen. Die Luft kann von Wänden zurückgeworfen und um Ecken gebogen werden (»the involvement of the blast wave causes air to reflect off walls and bend around corners«). Im schlimmsten Fall kann dies eine Kraft erzeugen, die dem 18-fachen Körpergewicht eines Menschen entspricht.

»Unsere Studie zeigt, dass hohe Fluggeschwindigkeiten nach wie vor eine erhebliche Gefahr darstellen und immer noch zu schweren Verletzungen oder sogar Todesfällen führen können«, sagte Dimitris Drikakis, einer der Autoren.