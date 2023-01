Die schlechte Nachricht vorab: Es gibt keinen guten Ort, an dem man sein kann, wenn gerade eine Atombombe hochgeht. Alles, was ihr zu nahe ist, im Umkreis weniger Kilometer, wird sofort verdampft. Die Strahlung kann selbst aus der Ferne eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit darstellen, radioaktiver Niederschlag wirkt sich noch Jahre später aus. Doch es gibt noch eine weitere Gefahr: die durch die Explosion erzeugte Druckwelle. Sie kann so starke Fluggeschwindigkeiten erzeugen, dass Menschen in die Luft gehoben werden – je nach Sprengkraft der Bombe auch Dutzende Kilometer vom Einschlag entfernt. Die Gefahr einer solchen Druckwelle haben die Studienautoren untersucht: Wie würde sie sich auf Menschen auswirken, die in Innenräumen Zuflucht suchen? Wären sie sicher?