Gleichzeitig finanzieren Banken bis heute die fossile Industrie in gigantischem Ausmaß. Laut dem jüngsten »Banking on Climate Chaos«-Bericht 2022, der von verschiedenen Umweltorganisationen herausgegeben wird, wurden seit dem Pariser Abkommen rund 4,5 Billionen Dollar von den 60 weltgrößten Banken in fossile Energieträger gesteckt. Wie passt das zusammen?