Nebenan, in Moore County, betreibt die Whiskeymarke Jack Daniel’s seit 2018 eine Brennerei mit sechs Lagerhäusern, sogenannten Barrelhouses, für die Reifung von Whiskey.

Lincoln County ist kein Einzelfall: Der »Whiskey-Pilz« nährt sich aus Ethanol und gedeiht seit Jahrhunderten in der Nähe von Destillerien und Bäckereien. Anwohner, die in der Nähe von Bourbon-Brennereien in Kentucky, kanadischen Whiskeyherstellern und karibischen Rumproduzenten leben, berichten über den Pilz. Schon in den 1870er-Jahren machte ein Apotheker auf schwarzen, rußähnlichen Bewuchs an Gebäuden in der französischen Stadt Cognac aufmerksam. 1881 wurde der Pilz als Baudoinia compniacensis klassifiziert.