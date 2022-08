Extreme Niederschläge in den USA Klimawandel hat Schaden durch Hurrikan »Harvey« verdoppelt

Im August 2017 wütete »Harvey« in den USA. In Houston, im Bundesstaat Texas etwa führte der Dauerregen zu massiven Überflutungen, Sturmschäden an Häusern und Stromausfällen. Für weite Teile der Stadt wurde damals die höchste Alarmstufe bei Überschwemmungen ausgerufen, Behörden sprachen von einer Katastrophe historischen Ausmaßes. Dutzende starben, Millionen mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. In der 10.000 Einwohner-Stadt Rockport gab es praktisch keine Infrastruktur mehr. Der Schaden des Hurrikans wurde auf bis zu 180 Milliarden Dollar geschätzt.