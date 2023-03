Tausende in ärztlicher Behandlung Thailands Norden versinkt im Smog

Dicke Luft in Nordthailand: Weite Teile der Region liegen seit Tagen unter einer so dichten Glocke giftigen Smogs, dass viele Einwohner bereits mit Gesundheitsproblemen kämpfen. Besonders schlimm betroffen sind die bei Touristen beliebten Provinzen Chiang Rai und Chiang Mai. In der Woche zwischen dem 19. und dem 26. März hätten allein in Chiang Rai mehr als 3400 Menschen Krankenhäuser aufgesucht, um sich wegen Atembeschwerden und Halsschmerzen behandeln zu lassen, berichtete der Sender Thai PBS World am Dienstag.