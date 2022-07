Der Spaß hört allerdings auf, wenn Tiere für Klicks und Likes gequält werden. Das passiert gar nicht so selten, wie Wissenschaftlerinnen von der Tierärztlichen Hochschule Hannover in einer Studie herausgefunden haben . Vor laufender Kamera werden Hunde in menschliche Kleidung gezwängt und in unnatürlichen Posen fotografiert, bei der »Gurkenchallenge« Katzen mit hinter ihnen platzierten Salatgurken erschreckt. In einer Umfrage wollen die Veterinärinnen jetzt ergründen, ob Nutzerinnen und Nutzern sozialer Medien das Problem bewusst ist. Machen Sie mit!

Natürlich sind solche Clips harmloser als körperliche Gewalt gegen Tiere. Auch daran herrscht kein Mangel auf Kanälen wie YouTube, trotz der Algorithmen, die das eigentlich verhindern sollen.

Jedenfalls sollte, wer sich an sogenanntem Cat Content erfreuen will, das »immer mit kritischem Blick« tun. Das sagte mir Medienwissenschaftlerin Jessica Maddox von der University of Alabama, die ein Buch zum Thema Haustiere im Internet geschrieben hat.

Darin geht es auch um indirekte Effekte der sozialen Medien aufs Tierwohl. Hunde mit Glubschaugen und platten Schnauzen zum Beispiel sind drollig anzuschauen, kriegen aber oft schlecht Luft und haben andere gesundheitliche Probleme. Je mehr solcher Exemplare im Netz gefeiert werden, umso mehr teils unseriöse Zuchtbetriebe machen mit dem Leid der Tiere Kasse.

Herzlich

Ihre Julia Koch