Die Forscher entdeckten unter anderem eine erhöhte Anzahl erschöpfter Immunzellen bei den Betrof­fenen; sie fanden Hinweise darauf, dass Herpesviren – etwa von einer früheren Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber – reaktiviert worden waren. Vor allem aber konnten die Mediziner zeigen, dass Long-Covid-Kranke im Vergleich zu Personen aus den Kontrollgruppen einen deutlich verringerten Spiegel des Stresshormons Cortisol im Blut aufwiesen.

Der zu niedrige Cortisolspiegel könnte zusammen mit anderen Werten in Zukunft möglicherweise als Biomarker dienen. Vielleicht wird die Messung der Cortisolkonzentration es sogar ermöglichen, die Schwere der Erkrankung voraus­zusagen. Experten fordern jetzt Medikamentenstudien, die von einem umfangreichen Biomarkerprogramm begleitet werden müssten. Studienleiterin Iwasaki schrieb auf Twitter: »Wir hoffen, dass diese Daten denen, die immer noch skeptisch sind, helfen zu verstehen, dass Long Covid real ist und eine biologische Basis hat.«

Bitte, nehmen Sie Long Covid ernst, und nehmen Sie die ernst, die daran leiden!

Herzlich

Ihre Veronika Hackenbroch

