Das Schiff war bereits an der Suche nach dem Tauchboot beteiligt , als es noch keine Gewissheit über den Ausgang gab. Inzwischen steht fest: Die fünf Insassen der »Titan« sind tot. Am Sonntag vergangener Woche machten sie sich mit dem Tauchboot der Firma OceanGate auf den Weg ins Wasser, um das berühmte Wrack der Titanic aus der Nähe zu besichtigen. Doch nach nicht einmal zwei Stunden riss der Kontakt zu dem Tauchboot ab, es fehlte jede Spur. Die anschließende Suche war von Zeitdruck gezeichnet: Der Sauerstoff, so die Kalkulation, sollte für 96 Stunden unter Wasser reichen. Am vergangenen Donnerstag wurden in der Nähe des Wracks gefundene Trümmerteile der »Titan« zugeordnet. Der Beleg dafür, dass die Insassen keine Überlebenschance mehr haben konnten. Offenbar war eine Implosion der Grund. (Was dabei passiert, lesen Sie hier.)