In anderen Bereichen sei das eindeutig. Wenn etwa ein Baum brenne, sagt Foth, gebe es wenig Anlass zur Diskussion: nicht darunter stehen bleiben und warten, bis brennende Äste jemanden erschlügen. Bei Titandioxid sei die Sache schwieriger.

Der Weißmacher steht nicht nur im Verdacht, Entzündungen hervorzurufen, er schädigt womöglich zudem das Erbgut, wirkt also vielleicht genotoxisch. »Hört sich grausam an, oder?«, fragt Foth. »Im Grunde bedeutet das aber nur, dass sich etwas in der Mutterzelle verändert, was sich an die Tochterzelle weitervererbt hat.« Das passiere praktisch jeden Tag, sagt Foth. Etwa wenn während der Zellteilung zufällig Fehler aufträten.

Der Nachweis von Genotoxizität sei ein frühzeitiger Hinweis auf mögliche Probleme, eine Vor-Vor-Vorstufe von Krebs beispielsweise. »Aber bevor dies eintritt, greifen Reparatursysteme ein, die durchaus zur Heilung führen können«, sagt Foth.

Hersteller bewerben Titandioxid weiterhin als sicher

Wie genau Titandioxid das Erbgut angreift, ist unklar. Möglicherweise reagiert es mit der DNA, einige Studien zeigen, dass Nanopartikel von Titandioxid in den Zellkern eindringen können. Wissenschaftlerinnen halten es aber für wahrscheinlicher, dass Titandioxid dem Erbgut indirekt schaden könnte – indem es etwa Reaktionen auslöst, bei denen sich energiereiche Teilchen bilden, sogenannte Radikale. Diese sind sehr reaktionsfreudig und können dadurch Schäden an Zellen hervorrufen.

Der Verband der Hersteller von Titandioxid (TDMA) beteuert weiterhin: Der Weißmacher ist sicher. Als Reaktion auf das Verbot in Lebensmitteln hatte TDMA eine eigene wissenschaftliche Untersuchung bei unabhängigen Toxikologinnen und Toxikologen beauftragt. Ergebnis: Es gibt keine Hinweise, dass Titandioxid dem Erbgut direkt schadet, indem es etwa Mutationen auslöst. Selbst dann nicht, wenn es in besonders kleiner Form als Nanopartikel verabreicht wird.

Eine Entwarnung ist das aber nicht. Denn sogar das Expertengremium der TDMA betont, für eine eindeutige Antwort brauche es weitere Untersuchungen. Nicht nur das: Einige der von den TDMA-Fachleuten ausgewerteten Studien hatte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) bereits geprüft und sich dennoch für ein vorsorgliches Verbot in Lebensmitteln entschieden.

Eine Einschätzung des SCCS zu Titandioxid in Zahnpasta wird nun frühestens in einigen Monaten erwartet. »Das optimistische Szenario ist, dass wir im Juni eine vorläufige Stellungnahme haben werden«, heißt es von der EU-Kommission.