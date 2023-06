Versunkene Schiffe bergen Schätze. Sie können Spuren von früherem Leben konservieren, sind die Lost Places unter Wasser. Ein solcher ist auch das Wrack der Titanic, es fasziniert viele. Doch anders als jahrzehntelang verlassene Häuser kann das gesunkene Schiff nicht so einfach betreten werden, es braucht andere Methoden. U-Boote haben es gescannt und damit eine Entdeckung ermöglicht: Es wurde eine Halskette gefunden, die seit dem Untergang der Titanic im Jahr 1912 nicht gesehen wurde. So jedenfalls schreibt es das Unternehmen Magellan, das den Scan an dem Wrack durchführte. Berichtet hatte etwa CNN .