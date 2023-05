»Jetzt können wir die ›Titanic‹ endlich in Gänze betrachten, nur basierend auf Beweisen und Daten«, sagte Parks Stephenson, der die »Titanic« seit vielen Jahren untersucht, der BBC. Er erhofft sich dadurch neue Erkenntnisse. So sei noch immer nicht klar, ob die Titanic tatsächlich mit der Steuerbordseite mit dem Eisberg kollidierte, wie es in Filmen gezeigt wird. Oder ob das Schiff womöglich auf den Eisberg aufgefahren ist.