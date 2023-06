Dieses U-Boot wird seit zwei Tagen vermisst. Archivaufnahmen der »Titan«, einem Mini-U-Boot der Firma »Oceangate Expeditions«, mit dem das Unternehmen Touristentrips zum gesunkenen Wrack der »Titanic« anbietet.

Das U-Boot ist Sonntagmorgen gegen 6 Uhr Ortszeit von Neufundland aus in Richtung Titanic-Wrack gestartet, das in 3800 Metern Tiefe auf dem Grund des Atlantiks liegt. Nach einer Stunde und 45 Minuten verlor die »Titan« den Kontakt zum Begleitschiff. An Bord sollen sich ein Pilot und vier Gäste befinden. Die Expedition zu den Überresten der Titanic kostet 250.000 Dollar pro Person.

Die kanadische und die US-Küstenwache suchen mit Schiffen und Flugzeugen nach dem U-Boot. Unklar ist, ob sich das U-Boot unter Wasser befindet, oder ob es aufgetaucht ist und nicht in der Lage ist, zu kommunizieren.

John Mauger, US-Küstenwache:

»Wir suchen etwa 900 Meilen (1448 Kilometer) östlich von Cape Cod, in einer Wassertiefe von etwa 13.000 Fuß (3.963 Meter). Es ist ein abgelegenes Gebiet und es ist eine Herausforderung, dort eine Suche durchzuführen.«

Die Behörden wollen so schnell wie möglich auch ein ferngesteuertes Fahrzeug, das eine Tiefe von 6000 Metern erreichen kann, an die vermutete Unglücksstelle bringen. Die »Titan« ist 6,70 Meter lang und soll seine Besatzung 96 Stunden lang mit Sauerstoff versorgen können. Gegen Dienstagmittag deutscher Zeit war von dieser Zeit etwa die Hälfte verstrichen.

Larry Daley, Titanic-Experte und Taucher:

»Tiefseetauchen ist sehr gefährlich, aber es ist High-Tech. Mit jedem Jahr wird die Ausrüstung besser, die Technologie wird besser und so weiter. Deswegen bin ich voller Hoffnung. Ich war schon zwölf Stunden lang im U-Boot, es gibt ein eigenes Atemsystem an Bord, und wenn das richtig gewartet wird – wie zum Beispiel den Filter des CO2-Wäschers zu wechseln – kann man schon einige Stunden unten bleiben.«

Nach Angaben des Unternehmens haben im vergangenen Jahr 28 Menschen mit der »Titan« das Wrack der »Titanic« besichtigt. Der Passagierdampfer war 1912 auf seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York im Nordatlantik gesunken, mehr als 1500 der 2200 Menschen an Bord starben.

Schon während einer Expedition im vorigen Jahr soll es laut Gerichtsakten ein technisches Problem mit der Batterie des Touristen-Tauchboots gegeben haben.