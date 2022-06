Rissiger Boden, zu kleine Körner in den Ähren, verblichene Blätter. Landwirt Andreas Schreiber läuft durch seine Weizenfelder in Nordthüringen: »Das sind alles Trockenschäden«. Im Frühjahr ist bisher viel zu wenig Regen gefallen, fast nirgends in Deutschland ist es so trocken wie hier. Mit jedem weiteren Tag ohne Niederschlag wird Schreiber nervöser: »Wenn ich jetzt den letzten Dünger verteile, das letzte Geld pro Hektar aufwende, dann frage ich mich schon: Macht das alles noch Sinn?«

Der Landwirt versucht in kleinen Schritten seine Felder gegen die Wasserknappheit zu rüsten, wie er SPIEGEL Daily-Reporterin Regina Steffens für diese Podcast-Episode erzählt hat. Während der Bauer von Jahr zu Jahr denkt, hat Nico Frischbier die nächsten Jahrzehnte im Blick: »Ich denke, viele Regionen in Deutschland werden sich in solche Klimabedingungen hineinentwickeln«.

Als Forstwissenschaftler versucht er, eine Strategie für den Wald der Zukunft aufzustellen. Auf einer Versuchsfläche wachsen nicht-heimische Baumarten wie die Libanon-Zeder oder die Orientbuche. Werden diese Bäume bald Kiefer und Fichten ablösen? Mit wie wenig Wasser können Landwirtschaft und Wald überhaupt bestehen?

