Steigende Meeresspiegel Tuvalu kämpft ums Überleben – und plant Kopie im Metaverse

Was tun, wenn das eigene Land droht, durch den steigenden Meeresspiegel unterzugehen? Der kleine Pazifikstaat Tuvalu hat am Dienstag anlässlich der Weltklimakonferenz dieses Video veröffentlicht, um erneut auf seine dramatische Lage aufmerksam zu machen.

Simon Kofe, Außenminister Tuvalu: »Da unser Land verschwindet, haben wir keine andere Wahl, als die erste digitale Nation der Welt zu werden. Unser Land, unser Meer, unsere Kultur sind das wertvollste Gut unseres Volkes. Und um sie vor Schaden zu bewahren, werden wir sie in die Cloud verlagern, ganz gleich, was in der physischen Welt passiert. Inseln wie diese werden den rapiden Temperaturanstieg, den steigenden Meeresspiegel und Dürren nicht überleben. Also werden wir sie virtuell neu erschaffen. Stück für Stück werden wir unser Land bewahren, unseren Menschen Trost spenden und unsere Kinder und Enkel daran erinnern, was unsere Heimat einmal war.«

Außenminister Simon Kofe zeigt sich in dieser digitalen Kopie einer Insel Tuvalus. So könnte sie aussehen, wenn der Staat wie geplant im Metaverse rekonstruiert wird – einer Online-Welt, deren Nutzer mit den Möglichkeiten von Augmented und Virtual Reality interagieren können.

Vergangenes Jahr hatte sich Kofe bei seiner Rede zur Klimakonferenz knietief im Meer stehend inszeniert. Tuvalu gehört zu den am stärksten vom Meeresspiegelanstieg bedrohten Staaten. Der höchste Punkt des Landes liegt nur viereinhalb Meter über dem Meeresspiegel, bei einer Flut stehen bis zu 40 Prozent des Hauptstadtbezirks unter Wasser.

Simon Kofe, Außenminister Tuvalu: »Ohne ein globales Gewissen und ein globales Engagement für unser gemeinsames Wohlergehen, wird sich uns auch der Rest der Welt online anschließen, weil auch ihr Land verschwindet. Es ist schon lange an der Zeit zu handeln. Aber wir haben uns der Herausforderung nicht gestellt. Damit müssen wir heute beginnen. Sonst wird es Tuvalu bald nur noch hier geben.«

Kofe äußerte die Hoffnung, dass die Schaffung einer digitalen Nation es Tuvalu ermöglichen werde, auch dann noch als Staat zu funktionieren, wenn das Land überflutet ist. Noch ist offen, ob Tuvalu international als Staat anerkannt würde und seine maritimen Grenzen und Ressourcen behielte, sollten die Inseln tatsächlich vollständig im Meer versinken.