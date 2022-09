Auch die Anlage in Saporischschja hängt normalerweise an zwei Stromnetzen, erklärte die Technikhistorikerin Anna Veronika Wendland, die das AKW gut kennt, im SPIEGEL. »Einmal am Landesnetz, in das es selbst einspeist, und an einem Reservenetz.« Brechen beide weg, wird das AKW über Dieselgeneratoren mit Strom versorgt. Fallen auch sie weg und kommt es tatsächlich zur Kernschmelze greifen weitere Schutzvorkehrungen, um das Austreten großer Mengen radioaktiver Strahlung zu verhindern.

»Normalerweise würde der geschmolzene Kern in den großen betonierten Keller des Gebäudes fließen, Radioaktivität würde dann kaum nach außen dringen«, sagte Clemens Walther, Professor an der Universität Hannover und geschäftsführender Leiter des dortigen Instituts für Radioökologie und Strahlenschutz Mitte August dem SPIEGEL (mehr dazu lesen Sie hier ). Dennoch gelte es, diesen Ernstfall unbedingt zu vermeiden.