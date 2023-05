Und wenn der Strom ausfällt?

Durch die Angriffe Russlands auf die zivile Infrastruktur kam und kommt es immer wieder zu Ausfällen. Zuletzt war die Anlage im März ohne Strom, wurde den russischen Betreibern zufolge von Dieselgeneratoren notversorgt, mit ausreichend Kraftstoff für zehn Tage, hieß es.

Erst wenn alle Notstromgeneratoren nicht mehr zur Verfügung stehen, Diesel etwa nicht mehr geliefert werden könnte, würde ein kompletter Stromausfall also akut.

Doch auch eine Kernschmelze endet nicht zwangsläufig in einer nuklearen Katastrophe, wie Clemens Walther, Leiter des Instituts für Radioökologie und Strahlenschutz an der Universität Hannover, im August erklärte: »Normalerweise würde der geschmolzene Kern in den großen betonierten Keller des Gebäudes fließen, Radioaktivität würde dann kaum nach außen dringen.« So ähnlich war es auch beim Reaktorunfall im Kernkraftwerk Three Mile Island in den USA, wo ebenfalls ein Druckwasserreaktor betroffen war.