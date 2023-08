Wahrscheinlich würde ein schwerer Atomunfall im frontnahen ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja Landwirtschaft und Natur in Nachbarländern beeinträchtigen. Das zeigen wissenschaftliche Modelle. Der österreichische Atomexperte Nikolaus Müllner stellte in Wien einen Zwischenbericht zu seinen Forschungen vor. Die Untersuchung ist noch nicht in einer Fachzeitschrift veröffentlicht und von Experten beurteilt worden.