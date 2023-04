Umweltverschmutzung in der Antike Dicke Luft bei den Alten Römern

Das ab etwa 100 n. Chr. in dieser Fabrik produzierte Geschirr entwickelte sich offenbar zum Exportschlager. Die Keramik aus Herforst wurde in das Gebiet des heutigen Luxemburgs, Teile Belgiens, des Saarlands und sogar bis in die Schweiz verkauft. Rätselhaft erscheint jedoch die Lage: Die spätere Kaiserresidenz Trier etwa lag rund 30 Kilometer entfernt von der Keramikhochburg.

Heutige Grenzwerte deutlich überschritten

In anderen Städten wie Mainz, Bonn oder Köln seien römische Töpfereien indes »unmittelbar in städtische Strukturen eingebunden« gewesen, sagen Hunold und Schaff. Den Grund für das Schaffen im Exil haben nun womöglich Umweltmeteorologen der Universität Trier aufgedeckt. Die gigantischen Öfen – rund 50 waren es wohl zu Hochzeiten – bliesen damals mutmaßlich derart viele Stickoxide und Kohlenmonoxid in die Luft, dass heutige Grenzwerte deutlich überschritten würden.