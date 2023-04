Syphilis, Tripper und Chlamydien »Pille danach« könnte Risiko für Geschlechtskrankheiten reduzieren

Resistenzen bei Gonokokken

Allerdings müssten Antibiotika-Resistenzen bedacht werden. Es sei vermehrt zu Resistenzen bei Gonokokken gekommen, die Tripper übertragen. Daher könne die Anwendung nicht generell empfohlen werden. Wenn überhaupt, sei sie nur für eine selektive Gruppe sinnvoll. »Wichtig ist, Gonokokken-Abstriche regelmäßig durchzuführen und das Resistenzprofil der Kulturen zu bestimmen«, sagte Stary weiter. Patienten sollten ihm zufolge dazu angehalten werden, regelmäßig Zentren für Abstriche und Aufklärungsgespräche aufzusuchen.

Die Daten der aktuellen Studie stammen aus den USA, eins zu eins übertragbar auf Europa sind sie Norbert Brockeyer vom Zentrum für Sexuelle Gesundheit und Medizin am Katholischen Klinikum Bochum zufolge nicht. Die Resistenzraten für Gonokokken in den USA bezüglich Doxycylin sei mit etwa 25 Prozent deutlich geringer als in Europa mit etwa 60 bis 70 Prozent, in Deutschland nahezu 80 Prozent. Auch sei eine längerfristige Einnahme nicht zu empfehlen. »Man muss davon ausgehen, dass es eine deutliche Veränderung des Mikrobioms geben wird und bei langer Anwendung auch vermehrt Nebenwirkungen auftreten werden«, sagt Brockmeyer.