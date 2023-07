Welt erholt sich noch von Corona

Der seit 2017 registrierte jährliche Anstieg sei im vergangenen Jahr zwar zum Stillstand gekommen und sogar leicht rückläufig gewesen – die Gesamtzahl der Hungernden sank dem Bericht zufolge von 2021 bis 2022 um etwa 3,8 Millionen Menschen. Allerdings bestehe »kein Grund zur Selbstzufriedenheit, da der Hunger in ganz Afrika, Westasien und der Karibik weiter zunimmt«, warnen die Uno-Organisationen. In Afrika haben den Angaben zufolge fast 20 Prozent der Bevölkerung zu wenig zu essen, also mehr als doppelt so viel wie im weltweiten Durchschnitt.