In seinem dramatischen Appell vor der Klimakonferenz COP27 hat Guterres die Anstrengungen gegen die Erderwärmung als einen »Kampf um Leben und Tod für unsere Sicherheit heute und unser Überleben morgen« bezeichnet. Die Menschheit habe in diesem Sommer weltweit »immense« Klimaauswirkungen erlebt, sagte Guterres. Der Kampf gegen den Klimawandel sei nunmehr ein »moralischer Imperativ«, sagte Guterres vor Journalisten im Uno-Hauptquartier in New York. »Ein Drittel Pakistans überflutet. Europas heißester Sommer in 500 Jahren. Die Philippinen betroffen. Ganz Kuba ohne Strom. Und hier in den Vereinigten Staaten hat Hurrikan ›Ian‹ auf brutale Weise daran erinnert, dass kein Land und keine Wirtschaft vor der Klimakrise gefeit ist«, sagte er.