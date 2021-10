Klimagipfel Was die Welt seit 30 Jahren weiß – und warum sie nichts tut

Der 23. Juni 1988 ist in Washington D.C. ein heißer Tag, 38 Grad Celsius. Vor dem US-Kongress spricht der Nasa-Physiker Jim Hansen darüber, dass der Planet in akuter Gefahr ist. 33 Jahre und etliche Klimagipfel später ist der Ausstoß an Treibhausgasen gestiegen, nicht gesunken. Warum?