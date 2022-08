Entsprechend heftig fiel die Reaktion der Umweltverbände auf die Nachricht aus New York aus: »Es ist empörend und auch traurig, dass die Uno immer noch kein Abkommen zum Schutz der Hohen See beschlossen hat«, erklärte Greenpeace. Das Ziel vieler Staaten, bis 2030 mindestens 30 Prozent der Hohen See unter Schutz zu stellen, sei nun schwieriger zu erreichen.

Die Reaktion von Greenpeace können Sie hier nachlesen: UN Ocean Treaty talks collapse, as the ocean crisis deepens

Dem Umweltverband WWF zufolge sorgt die Verzögerung dafür, »dass sich die Gesundheit der Meere weiter verschlechtert. Die Möglichkeit, 30 Prozent der Ozeane bis zum Jahr 2030 zu schützen, wurde in diesen Tagen verschenkt und rückt in weite Ferne«. Es seien zwar in vielen Bereichen Fortschritte erzielt worden. Um ein Abkommen zu erreichen, müssten sich die Staats- und Regierungschefs der beteiligten Länder aber stärker einsetzen.