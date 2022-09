Uno-Vollversammlung So schlecht steht es um die Welt-Klimapolitik

In New York sprechen 150 Staatschefs und werben für Klimaschutz, Frieden und den Kampf gegen Armut. Doch in der Energiekrise setzen sie andere Prioritäten. Das hat Folgen für die kommende Uno-Klimakonferenz.

Eine Analyse von Susanne Götze