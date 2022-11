Die Firma züchtet nach eigenen Angaben Hühnerzellen, die in einem eigens entwickelten Nährmedium gedeihen, das Aminosäuren, Fette, Zucker, Salze, Vitamine und Spurenelemente enthält, die auch in Tierfutter vorkommen. Nach drei Monaten sei das Fleisch bereit zur Ernte, heißt es auf der Website des Unternehmens. Das Fleisch hat dann die Form des Behältnisses, in dem es gezüchtet wurde und sei etwas heller als herkömmliches Fleisch, aber ansonsten rohem Fleisch ähnlich.

Laut FDA ist die kalifornische Firma nicht die einzige, die an Laborfleisch arbeitet, mehrere andere Unternehmen hätten ähnliche Anträge eingereicht. Darunter seien auch Firmen, die Meeresfrüchte aus marinen Lebewesen züchten wollen. »Die Welt erlebt eine Essenrevolution, und die FDA ist verpflichtet, Innovationen im Lebensmittelsektor zu unterstützen«, sagte Robert Califf von der FDA.