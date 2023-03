Studie aus den USA Ein Viertel der Eltern verschwieg Coronainfektion von Kindern

Mit einer Coronaerkrankung in den Kindergarten oder in die Schule: Zahlreiche Eltern in den USA haben ihre Kinder trotz Krankheitsanzeichen oder positiven Tests nicht daheim gelassen. Darauf deutet eine Umfrage hin. Mehr als ein Viertel der 580 Befragten gab zu, falsche Angaben gemacht oder Schutzmaßnahmen absichtlich ignoriert zu haben.