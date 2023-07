»Diese Behandlung kann, auch wenn sie kein Heilmittel ist, den Menschen mehr Zeit geben, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und Dinge zu tun, die sie gern tun«, sagte die Präsidentin des Alzheimer-Verbands, Joanne Pike. »Dies gibt Menschen mehr Monate, in denen sie ihren Ehepartner, ihre Kinder und Enkel erkennen.« Allerdings kann Leqembi schwere Nebenwirkungen haben. Dazu zählen Ödeme und Blutungen im Gehirn, die tödlich enden können.

Auch der US-Pharmakonzern Eli Lilly arbeitet an einem Alzheimer-Medikament, das bei den Beta-Amyloid-Ablagerungen im Hirn ansetzt. Im Frühling hatte das Unternehmen angekündigt, rasch weltweit die Zulassung zu beantragen. Leqembi ist bislang nur in den USA zugelassen, eine Zulassung in der EU, Großbritannien, Japan und China wird nach Angaben des Herstellers Eisai derzeit geprüft.