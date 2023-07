Schlammig-trübes Wasser steht hüfthoch in den Straßen von Montpelier: Die Hauptstadt des US-Bundesstaates Vermont wurde nach starken Regenfällen am Dienstag überflutet. Ein Durchkommen war in manchen Ortsteilen nur noch mit Booten möglich.

Der höchste Wasserpegel wurde in der Kleinstadt wohl vorläufig erreicht. Sorgen bereitet den Behörden allerdings der Wrightsville-Staudamm nördlich von Montpelier. Dieser habe seine Kapazitätsgrenze erreicht und könnte im schlimmsten Fall brechen. Die Folgen wären noch katastrophalere Überschwemmungen in der Stadt, wo der Nordarm des Flusses Winooski mit einem zweiten, größeren Arm zusammenfließt.

Joe Biden rief am Dienstag für den ganzen Staat Vermont den Katastrophenfall aus. Dadurch werden Bundesmittel für Hilfsmaßnahmen freigegeben. Zwischenzeitlich waren die 8000 Einwohner der Stadt dazu aufgerufen, sich in die oberen Stockwerke ihrer Häuser zu begeben, da die Straßensperrungen eine Evakuierung schwierig oder unmöglich machten.

Dort, wo das Wasser schon zurückgegangen ist, betrachteten Anwohner und Geschäftsleute die Schäden.

O-Ton:

»Als wir gestern Abend kamen, stand das Wasser bis hierher. (…) Meinen Vögeln geht es gut, aber das Wasser ist in den Käfig gelaufen.«

Cindra Conison, Ladenbesitzerin:

»Ich könnte heulen. Mein ganzer Laden ist zerstört. Meine Kühltruhen liegen überall herum. Das Inventar unter einem Meter Höhe liegt überall verteilt auf dem Boden. Die Sachen, die höher standen sind in Ordnung. Die Kühlschränke sind umgekippt... alles ist ruiniert. Ich bezweifle, dass meine Versicherung Hochwasser abdeckt und hoffe, dass ich noch irgendeine andere Betriebshaftpflicht habe. Aber ich habe eine ganze Menge Freunde, die mir beim Aufräumen helfen werden.«

Die Überschwemmungen in Vermont fallen mit einer Reihe Extremwetter-Ereignisse in Nordamerika und weltweit zusammen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rechnen damit, dass es durch die menschgemachte Klimakrise in Zukunft vermehrt zu extremen Regenfällen, Hitzewellen, Waldbränden und Dürren kommen wird.