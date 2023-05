Gesteinsschichten neu datiert Größter Raptor-Saurier Millionen Jahre älter als gedacht

Die Fundstelle ist Teil der Cedar Mountain Formation – die besonders viele Arten von Dinosauriern enthält. Für die aktuelle Studie hat sich das Forschungsteam auf eine Stelle mit fossilem Treibsand konzentriert, in dem Überreste von Dinosauriern über Jahrmillionen erhalten geblieben sind, in vielen Fällen genau in der Position, in der sie zu Tode kamen.

Dabei nutzten die Wissenschaftler zwei Formen der Datierung, berichten sie im Fachblatt »Geosciences«: