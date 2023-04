Schon mit dem Sprechen fange es an: Väter redeten anders mit ihren kleinen Kindern als Mütter. So erklärte es die Wissenschaftlerin meiner Kollegin Rafaela von Bredow und mir. Was ist der Unterschied?

»Väter reagieren anders auf das Kauderwelsch der Kleinen«, so Ahnert. Nicht wie die Mütter, die oft schon wüssten, was die Kinder meinen. Also fragten die Väter viel nach. »Das hat für das aktive Sprechen des Kindes einen enormen Wert«, sagt die Psychologin.

Ahnert hat mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 2013 das »Central European Network on Fatherhood« ins Leben gerufen. Darin untersuchten die Wissenschaftler das Leben von Vätern und ihrer Familien. Mit dem SPIEGEL sprach sie über die Erkenntnisse aus der Väterforschung .