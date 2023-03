Planeten-Rendezvous Venus und Jupiter deutlich am Nachthimmel zu sehen

Ab jetzt wird sich der Abstand zwischen beiden Himmelskörpern wieder vergrößern. Am 23. März wird die Sichel des zunehmenden Mondes zwischen beiden am Himmel stehen. »Solche Begegnungen zwischen Jupiter und Venus sind etwa alle zwei Jahre gut zu sehen«, sagte Melchert. Die nächste finde ihren Höhepunkt am 12. August 2025, dann allerdings am Morgenhimmel.

Während Venus immer länger am Abendhimmel zu sehen ist, verkürzt Jupiter seine Sichtbarkeit. Zum Monatsende wechselt er auf den Taghimmel und lässt sich dann nicht mehr beobachten. Ende Mai taucht Jupiter dann am Morgen tief am Osthimmel wieder auf.