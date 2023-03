Auch Jugendgruppen waren an den Bemühungen beteiligt. Ihrer Auffassung nach geht es darum, den Planeten für heutige und künftige Generationen zu schützen. »Ich möchte, dass mein Kind die gleiche Umwelt und die gleiche Kultur erleben kann, in der ich aufgewachsen bin«, sagte Cynthia Houniuhi von den Salomonen, Präsidentin von Pacific Islands Students Fighting Climate Change. Die Gruppe war an der Einreichung der Resolution bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen beteiligt. »Die Umwelt, die uns am Leben erhält, zerfällt vor unseren Augen«.