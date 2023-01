Zumindest was die Verträglichkeit angeht, gibt es Anlass zu Optimismus. Denn die SLO3-Kanäle kommen nach allem was Medizinerinnen und Mediziner wissen, ausschließlich in Spermien vor und in keiner anderen Körperzelle.

Sollte aus diesen Erkenntnissen tatsächlich ein Verhütungsmittel entwickelt werden, bliebe die Anwendung trotzdem wohl mal wieder an Frauen hängen. Mayerhofer hält etwa eine vaginale Anwendung als Gel am wahrscheinlichsten.