Kommission berät über Verschreibungspflicht Viagra bald ohne Rezept erhältlich?

Ob es Viagra und andere Potenzmittel rezeptfrei in der Apotheke zu kaufen geben soll, damit beschäftigt sich am Dienstag ein Ausschuss der Arzneimittelbehörde BfArM in Bonn. Der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) entscheidet über einen Antrag, den Wirkstoff Sildenafil in der Dosierung 25 Milligramm zur oralen Anwendung aus der Verschreibungspflicht zu entlassen.