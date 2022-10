Das wirkt sich auch auf die Preise aus. Während Käufer im vergangenen Jahr bei einer im Ausland aufgezogenen und geschlachteten Gans für ein Kilogramm etwa 4,50 Euro zahlten, müssten sie in diesem Jahr doppelt so viel zahlen, sagte Eskildsen. Bei einer deutschen Gans sei der Preissprung kleiner: »Letztes Jahr waren es 15,95 Euro pro Kilo, in diesem Jahr sind es drei Euro mehr.«

Auch Pinguine betroffen

In Südafrika sind dieses Jahr auch Dutzende der stark gefährdeten Brillenpinguine an der Vogelgrippe gestorben. 28 Tiere einer Kolonie am Boulders Beach nahe Kapstadt seien seit Mitte August »gestorben oder steckten sich an und mussten deshalb eingeschläfert werden«, erklärte der Tierarzt David Roberts von der Südafrikanischen Stiftung für den Erhalt von Küstenvögeln (SANCCOB) Anfang Oktober.