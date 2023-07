Wegen des weltweit ersten bekannten Ausbruchs von Vogelgrippe unter Katzen hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu großer Wachsamkeit aufgerufen.

Die WHO hatte Anfang der Woche über 29 bestätigte Fälle von H5N1-Infektionen unter Katzen in verschiedenen Landesteilen Polens berichtet. Die WHO bat alle Länder dafür zu sorgen, dass mögliche Fälle bei Menschen frühzeitig entdeckt werden. Der Ausbruch sei eine weitere Warnung, dass das Vogelgrippe-Virus die nächste Pandemie auslösen könnte, sagte Wenqing Zhang, die Leiterin des WHO-Influenza-Programms.