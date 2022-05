Montagvormittag, 11:30 Uhr. Treffpunkt: das Elefantenhaus im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Hier arbeitet Angela Stöger, Verhaltensforscherin, Kognitionsbiologin und Expertin für Bioakustik. Stögers Forschung dreht sich um eine vermeintlich einfache Frage: Wie kommunizieren Tiere? In Stögers Welt geht es um Gibbon-Duette, Begrüßungsrituale von Elefanten, Delfine mit Vor- und Nachnamen und eine Schimpansen-Dame, die die Gebärdensprache beherrscht.

»Wir müssen eigentlich mit jeder Forschungsarbeit ein bisschen zugestehen, dass wir Menschen nicht so einzigartig sind.« Hören Sie in der neuen Folge von SPIEGEL Daily warum Tiere uns Menschen ähnlicher sind als gedacht – und was das für unseren Umgang mit ihnen bedeutet.