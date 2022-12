Zum ersten Mal seit knapp 40 Jahren bricht der Mauna Loa auf Hawaii wieder aus. Schon seit Sonntagabend speit der 4169 Meter hohe Vulkan Lava und Asche in die Luft – mittlerweile gibt es immer mehr spektakuläre Luftaufnahmen des Ausbruchs. Dass der Mauna Loa ausbricht, ist für Vulkanologen nicht besonders überraschend. Er gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Aber:

Erik Klemett, Vulkanologe, Denison University Ohio

»Ich glaube nicht, dass man erwartet hat, dass es zu diesem Zeitpunkt passiert. Auch wenn es Anzeichen dafür gab, dass sich da etwas verändert, basierend auf einigen der Erdbeben, die unter dem Vulkan gemessen wurden.«

Der Mauna Loa ist, gemessen vom Grund des Ozeans bis zum Gipfel, der größte aktive Vulkan der Welt. Hier Zeitrafferaufnahmen des aktuellen Ausbruchs. Der Gigant liegt auf der größten Insel des US-Bundesstaats Hawaii und ist einer von fünf Vulkanen, aus denen die Inselkette entstand.

Erik Klemett, Vulkanologe, Denison University Ohio

»Diese Vulkane werden von einem so genannten Mantel-Plume gespeist, einem Bereich mit heißem Gestein unter dem Vulkan, der sich Tausende von Kilometern in die Erde hinein erstreckt. Und dieses heiße Material steigt als festes, heißes Gestein Richtung Oberfläche. Und es schmilzt, wenn es sich der Oberfläche nähert, also vielleicht zehn, 15 Kilometer unter der Erdoberfläche.«

Zuletzt war der Mauna Loa 1984 ausgebrochen – damals floss ein 25 Kilometer langer Lavastrom bis nah an die Stadt Hilo heran. Die Gefahr, dass Lavaströme Wohnsiedlungen zerstören, besteht diesmal bislang nicht. Einer der Ströme bewegt sich allerdings auf einen Highway zu.

Erik Klemett, Vulkanologe, Denison University Ohio

»Sie bewegen sie sich zum Glück langsam, so dass man wahrscheinlich nicht erfasst wird und weggehen kann. Aber alles andere, was sich in ihrem Weg befindet, Häuser, Straßen und Bäume, wird darunter begraben und verbrannt. Sie sind unerbittlich. Es besteht auch eine gewisse Gefahr durch Asche. Ich weiß, dass einige Fluggesellschaften Flüge wegen der Aschegefahr verschoben oder gestrichen haben, weil man nicht will, dass die Asche in die Triebwerke gerät. Das ist eine üble Mischung.«

Mit dem aktuellen Ausbruch endet die längste dokumentierte Ruhephase des Vulkans. Auch wenn akut keine Menschen in Gefahr sind, beobachten Geologen die Entwicklung genau. Rund 200.000 Bewohner in der Umgebung wurden gewarnt, dass ein solches Ausbruchgeschehen »sehr dynamisch« sei und sich schnell ändern könne.