462 Millionen Jahre alt Fossile Miniaturwelt in Wales gefunden

Viele Fundstellen befinden sich in Gesteinen aus dem Kambrium, einer Zeit vor 542 bis 485 Millionen Jahren, heißt es. Die Zeit also, als erstmals erkennbare Tierfossilien auftauchten. Doch fast keine dieser Fundstellen liegt in Gesteinen aus dem Nachkambrium. In der Paläontologie ist daher viel über die Meereslebewesen des Kambriums bekannt – aber weniger darüber, wie sie sich in den unmittelbar darauffolgenden Perioden entwickelt haben, schreiben die Forschenden. Doch die Castle Bank stamme aus der Mitte des nachfolgenden Ordoviziums, vor etwa 462 Millionen Jahren.