Der genetische Einfluss, ob man ein optimistisches Naturell hat, liegt nur bei 25 Prozent; es liegt also viel in unserer Hand. Wir könnten uns am Abend aufschreiben: Was war heute gut? »Zwei, drei gute Dinge: Mein Nachbar hat mich freundlich gegrüßt, mit dem Kollegen hatte ich ein gutes Gespräch, und das Essen in der Mensa war prima«, rät Brohm-Badry. »Oder man kann sich fragen: Wofür bin ich gerade dankbar? Das ist eine Übung, die sehr schnell in gute Gefühle führt.«

Auch das persönliche Umfeld spielt eine große Rolle. Denn tendenziell werden wir so, wie die Menschen, mit denen wir unsere Zeit verbringen. »Wer sich mit lebensbejahenden Menschen umgibt, der hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, selbst lebensbejahend zu werden«, sagt Michaela Brohm-Badry. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein Wochenende im Kreise zuversichtlicher Menschen.

Herzlich

Ihr Jörg Blech

Außerdem empfehle ich Ihnen:

Forscher weisen Spuren von 400 Insektenarten in einem Teebeutel nach.

Das Phänomen der Reinfektionen – bisher war im Sommer immer Coronapause, doch dieses Jahr nicht: Der Omikron-Subtyp BA.5 kann den Immunschutz umgehen.

Im SPIEGEL-Gespräch sagt der Virologe Christian Drosten , wie Deutschland sich auf den Coronaherbst vorbereiten muss, spricht über seine eigenen Fehler und warnt davor, sich mutwillig zu infizieren.

Für eine große Ausstellung in Trier haben Forscher den Untergang der antiken Weltmacht neu untersucht. Demnach haben weder Dekadenz noch Gegner wie die Hunnen das Römische Reich zu Fall gebracht. In Wahrheit zerstörte sich das Imperium durch innere Machtkämpfe selbst.

Deutsche Forscher sind dem Geheimnis der Intelligenz auf der Spur. Menschen haben anteilsmäßig mehr bremsende Neuronen im Hirn als Mäuse. Kann es sich dadurch länger auf komplizierte Ideen konzentrieren?