Nach neuerlichen Analysen hat Egert nun entdeckt , dass in den Schwämmen nicht nur Keime unterkommen, sondern auch andere Mikroorganismen mit einem echten Zellkern. Darunter etwa Gene von Pilzen, Algen und tierischen Einzellern, wie Amöben. Auch Viren hat der Forscher gefunden – wenn auch in überschaubarer Zahl. »Ob Küchenschwämme, wie andere Feuchtbiotope, auch signifikante Mengen Methan produzieren, muss allerdings noch untersucht werden«, sagte er – der Mann hat in den Spülhilfen ein Lebensthema gefunden.

Wir Deutschen, das haben statistische Erhebungen gezeigt, trennen uns nur sehr ungern von unserem Küchenschwamm. Manche adoptieren ihren Schwamm wie ein Haustier und lassen sich von einem bestimmten Exemplar über weite Phasen des Lebens begleiten. Liebevoll wird das Kunststoffprodukt gelegentlich in der Spülmaschine gereinigt oder in der Mikrowelle bestrahlt – dann wirkt der Kleine wieder blitzsauber, ganz so wie der Nachwuchs nach dem Sonntagsbad.

Markus Egerts Liebe zu Küchenschwämmen ist derweil rein wissenschaftlich motiviert. »Nach meiner Meinung gehört ein Schwamm nicht in die Küche«, sagt der Professor für Mikrobiologie an der Hochschule Furtwangen dem SPIEGEL im Interview. Tatsächlich, wer um das Keimgewimmel in diesen merkwürdigen Gebilden weiß, möchte sie allesamt verbannen – aber bitte nicht auf die Müllkippe, sondern ins Labor.

Eine praktische Alternative stünde mit der Spülbürste bereit. Dieses Gerät verfügt über einen handlichen Griff, der verhindert, dass die Hand immer wieder in eine Masse von Mikroben langen muss. Verwunderlich, warum diese praktische Spülhilfe nur in Dänemark und Norwegen dominiert , während im restlichen Europa die Herrschaft des Spülschwamms ungebrochen ist.

Zum Start der Badesaison gibt es eine schlechte und eine gute Neuigkeit. Das Wasser in unseren Bädern ist in dieser Saison angeblich zwei Grad kälter, weil die Badebetriebe Strom sparen wollen. Die Gute: Unsere liebsten Badebegleiter sind zurück. Meeresforscher haben den vom Aussterben bedrohten Weißen Hai vor Cape Cod gesichtet!

Erste Detailbilder aus dem Inneren von Zellen: Forscher in Frankfurt und Kalifornien arbeiten daran, die Struktur der menschlichen Zelle zu entschlüsseln – ein Jahrhundertprojekt der Biologie. Unter anderem hilft es, besser zu verstehen, wie man Viren bekämpfen kann .

Vor Jahrmillionen streiften die Saurier auch durch deutsche Landschaften. Meine Kollegen Viola Kiel, Bernhard Riemann, Marc Theodor und Alexander Trempler zeigen ihnen, welcher Dino durch ihre Nachbarschaft streifte.

Lässt sich die Ausbreitung der Affenpocken noch stoppen? Die Stiko empfiehlt eine Impfung gegen Affenpocken für Risikogruppen. Hier sagt der Infektiologe Leif Erik Sander, wie gefährlich das Virus ist – und wie man sich schützen kann .

Der Flügelschlag eines Schmetterlings in China, das wissen wir längst, kann bei uns einen Sturm auslösen. Doch wussten sie, dass dieser Sturm dann wiederum eine Heuschnupfen-Attacke auslösen kann?

Was uns droht, wenn die Sonne hustet: Die Sonnenaktivität nimmt zu, 2025 erreicht sie ihr Maximum. Im Februar stürzten 38 Satelliten von Elon Musks Starlink-Netzwerk ab, das könnte nur der Auftakt sein .

Wenn auch sie keinen Zugang mehr zu ihren Kindern haben, weil die Gören sich nur noch auf der Spieleplattform Roblox tummeln, dann sei ihnen versichert: Sie sind nicht allein!

Häusliche Gewalt: Ein Hund mit schwer erklärbaren Verletzungen oder eine kranke und verstörte Katze können Warnzeichen für häusliche Gewalt sein. Wie Tierärzte helfen können, wenn sie einen schlimmen Verdacht haben .