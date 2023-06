Das klingt zwar ein wenig kitschig. Doch tatsächlich macht das Gehirn der Mutter nach der Geburt unter dem Einfluss wechselnder Hormone offenbar große Veränderungen durch. Wissenschaftlerinnen vergleichen sie mit jenem tiefgreifenden Wandel, der in der Pubertät in unserem Denkorgan vor sich geht. »Muttertät« werde diese Phase deshalb auch mitunter genannt, schreibt meine Kollegin Heike Le Ker in ihrer spannenden Geschichte »Was im Kopf von Müttern passiert«.

Inzwischen gibt es zu diesem Thema allerlei ernst zu nehmende wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen: Die massiven Hormonschwankungen, die mit der Geburt eines Kindes einhergehen, sind kein vorübergehender Sturm, der das Gehirn kurzfristig beeinflusst, sie führen vielmehr zu bleibenden Veränderungen.

»Man könnte sie mit einer vorüberziehenden Wetterfront vergleichen, die eine sich stetig verändernde Landschaft hinterlässt«, wird die Wissenschaftsjournalistin Chelsea Conaboy in der Geschichte meiner Kollegin zitiert. »Im übertragenen Sinne wirken diese Ereignisse im Gehirn wie Weichmacher, damit es zu etwas anderem umgeformt werden kann.« Das Gehirn werde plastischer und empfänglicher für die Welt ringsum, zu der nun auch ein Baby gehöre.

Die Forschungsergebnisse, die Le Ker im Detail beschreibt, scheinen zu belegen, was viele Schwangere und Mütter tatsächlich emp­finden: Sie durchleben einen grundlegenden Wandel mit langfristigen Auswirkungen. Alte Bedürfnisse und Erfahrungen rücken mitunter so sehr in den Hintergrund, dass die Frau das Gefühl hat, ihr altes Leben sei verschluckt.

Doch so wie es ein Leben nach der Pubertät gibt, gibt es auch ein Leben nach der Muttertät – das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung versichern. Freuen Sie sich drauf!

Veronika Hackenbroch