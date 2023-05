Die kleinen Wildblumen locken Insekten und Pflanzenfresser an. Nicht nur das: An den Pflanzen bleiben Blätter hängen, die vom Wind durch die Luft gewirbelt werden. Mit der Zeit bildet sich aus den abgestorbenen Pflanzen, Insekten und anderen organischen Stoffen Erdtaschen, auf denen weitere Pflanzen wachsen können. Dieser Prozess hat bereits begonnen, auch wenn er laut Nasa aus dem All unsichtbar ist – bis jetzt zumindest.