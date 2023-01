Bei der Wasserstofftechnologie nehmen Japan und die EU Spitzenpositionen ein. Das geht aus einer Studie des Europäischen Patentamts (EPA) und der Internationalen Energieagentur (IEA) hervor.

Der Studie zufolge, in der die Trends von 2011 bis 2020 berücksichtigt wurden, vereint in diesem Zeitraum Japan 24 Prozent der Wasserstoffpatente auf sich, die EU 28 Prozent und die USA 20 Prozent. In der EU liegt Deutschland mit elf Prozent vorn, gefolgt von Frankreich mit sechs Prozent. Während die EU und Japan sich in den betrachteten zehn Jahren steigerten, ging die Anmeldung von Patenten aus den USA in dem Zeitraum zurück.