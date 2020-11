Vor allem Kinder betroffen WHO befürchtet Tausende zusätzliche Malaria-Tote wegen Corona-Pandemie

Fast 400.000 Menschen sterben Jahr für Jahr an Malaria. Wegen der Corona-Pandemie könnte die Zahl in diesem Jahr noch steigen. Im Kampf gegen die Infektionskrankheit mangelt es auch an Geld.